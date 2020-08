Ursache unbekannt : Fehlalarm in der Albert-Weisgerber-Schule

St. Ingbert Feuerwehr und Polizei waren in kürzester Zeit an der Grundschule.

Am Mittwoch wurde ein vor allem in der St. Ingberter Innenstadt gut zu hörender Gesamtstadt-Alarm per Sirene ausgelöst. Grund war eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Albert-Weisgerber-Schule. Vier Einsatzfahrzeuge der St. Ingberter Feuerwehr sowie eine Einheit der Polizei waren in kürzester Zeit vor Ort. Der Alarm stellte sich als Fehlalarm heraus, die Ursache ist nicht bekannt. Die Kinder konnten nach zehn Minuten in die Schule zurück.