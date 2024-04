FDP St. Ingbert FDP kritisiert: Der Stadt fehlen Experten für Glasfaserausbau

„Gerade bei Belastung durch mehrere Nutzer ist Kupfer für den Privatkunden nicht ausreichend. Durch zahlreiche zusätzliche Betriebsprogramme benötigt die einfache Recherche im Internet heutzutage bereits weit mehr Leistung als noch vor fünf oder gar zehn Jahren. Arbeiten über Cloud, Videotelefonie oder Web-Content-Nutzung noch gar nicht mit einberechnet.“ Das meint der FDP-Ortsvorsitzende René Keller, der sich beruflich und als Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Digitales“ der FDP Saar dem Thema verbunden fühlt. „Wir sehen hier in St. Ingbert, was so oft bei Entscheidungen zum Netzausbau und Digitalisierung eintritt. Personal ohne Fachkenntnisse wird zu Experten ernannt und kommt zu Entscheidungen, denen die Bürger, Erhebungen und Fachpersonal widersprechen.“ Zu den Selbstverwaltungsaufgaben und der Verantwortung einer Gemeinde zähle, die Lebensqualität und Identität der Stadt zu wahren und auszubauen. Diesen Punkten komme die Verwaltung jedoch weder in Bestrebungen um Erholungsgebiete, Museen noch beim Ausbau von Strom- und Glasfaserversorgung nach. Ein Ort für die Bürger St. Ingberts solle nicht allein aus Industrie- und Logistikgewerbe bestehen, sondern lebenswert sein, so Keller weiter.