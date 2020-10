FDP St. Ingbert : FDP tagt in der Stadionklause

St. Ingbert Auf der Mitgliederversammlung des FDP-Ortsverbandes St. Ingbert werden am Dienstag, 27. Oktober, in der Stadionklause am Mühlwaldstadion der Vorstand und die Delegierten für Landesparteitage und die Nominierung für die kommende Bundestagswahl gewählt.

