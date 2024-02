Technologiestandort St. Ingbert FDP fordert Glasfaser- und Netzausbau auch für Privathaushalte

Der Spitzenkandidat der FDP zur Kommunalwahl Julian Brenner stellt fest:„ Leider hat man seitens der Stadt den Fokus nur noch auf Cispa. In St. Ingbert leben ja nicht nur Doktoranten. Zu einem attraktiven Wohnumfeld, in welchem Menschen leben und Familien gründen, benötigt es eben eine passende Infrastruktur. In Zeiten von Homeoffice ist eine veraltete Kupferanbindung keine wirkliche Alternative mehr, besonders für eine zukunftsorientierte Stadt. Auch Menschen möchten sich entwickeln.“