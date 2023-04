Musieum für Werke von Albert Weisgerber FDP fordert Präsentation weiterer Kunst

Für einige Monate sei in Aschaffenburg eine gefeierte Ausstellung von Werken Albert Weisgerbers zu sehen gewesen. „Jetzt tut sich erfreulicherweise auch etwas bei uns in St. Ingbert, der Stadt des Künstlers. Ein würdiger Ort zur Präsentation dieser bedeutenden Sammlung fehlt seit 2007, jetzt eröffnen sich neue Chancen für die Kulturstadt St. Ingbert“, meint Jürgen Bost, Beisitzer im Vorstand der FDP St. Ingbert. Die St. Ingberter Liberalen sind nach eigenen Angaben immer absolute Gegner eines Museumsumzugs weg vom bewährten Dreispartenhaus am Marktplatz (Weisgerbersammlung, Heimatmuseum, Wechselausstellungen) gewesen, wo seit Jahren das Landesverwaltungsamt beheimatet ist. „Nun gilt es, das sich anbietende Raumangebot optimal zu nutzen und den Sammlungen wieder einen angemessenen Raum zu bieten“, fordern die Liberalen.