FDP St. Ingbert : FDP fordert Wasser und Strom für die Stiefelhütte

St. Ingbert FDP fordert die Stadt auf, das „Aushängeschild der Biosphärenregion“ attraktiver zu machen.

Der Große Stiefel, 398 Meter hoch und weithin bekannter Hausberg im Südwesten von St. Ingbert mit seinem einzigartigen, von Wasser und Wind verformten Buntsandsteinfelsen, verdient gerade als touristischer Magnet für das gesamte Saarland mehr Beachtung seitens der Stadtverwaltung und Tourismusförderung. Das sieht zumindest die St. Ingberter FDP so. Sie setzt sich in einer Pressemitteilung deshalb dafür ein, die Wanderhütte des Pfälzerwaldvereins durch Anschlüsse für Strom und Wasser technisch aufzuwerten und für eine dauerhafte Bewirtschaftung attraktiv zu halten. Nach Informationen unserer Zeitung könnte das etwa 250 000 Euro kosten.

Dort werden den Besuchern aus ein Biergartenbesuch und rustikale Hüttengerichte angeboten. Das Umfeld der 1910 als Jagdhütte erbauten Heinrich-Kohl-Hütte bietet für Wanderer und Kulturinteressierte über Rast und Kulinarik hinaus eine Fülle an Entdeckungsmöglichkeiten: So das Stiefeler Schloss, eine der ältesten Burgruinen Deutschlands, die mit einer Reihe von Ortssagen verbunden ist und an die erste keramikführende jungsteinzeitliche Siedlung des Saarlandes grenzt. Oder bayrisch-preußische Grenzsteine, den Fliegerstein, auf dem mit einer Gedenktafel an zwei im Ersten Weltkrieg abgestürzte Fliegersoldaten erinnert wird. Nicht unerwähnt bleiben sollen aus FDP-Sicht die benachbarten Steinsetzungen Teufelstisch und Spellenstein sowie das keltische Götterdenkmal Sukellus und Nantosvelta, die im Volksmund „Hänsel und Gretel‘‘ genannt werden. Ein Stiefelrundweg könnte aus Sicht der FDP diese Wegzeichen miteinander verbinden und durch historisch-geografische Informationen besser in Wert setzen.