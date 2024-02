Derby in der 2. Liga St. Ingbert erwartet viele Lautern-Fans gegen SVE

An diesem Sonntag hat die SV Elversberg die roten Teufel vom Betzenberg in der zweiten Fußball-Bundesliga in ihrem Stadion an der Kaiserlinde zu Gast. Wenn der FC Kaiserslautern zum Derby anreist (Anpfiff ist um 13.30 Uhr), dann ist das auch für die Stadt St. Ingbert von großem Interesse. Mit der Bahn haben es die pfälzischen Fans nicht weit, und auch manches Auto mit rot-weiß behängten Schals wird den Weg nach St. Ingbert einschlagen. Nachdem die neue Stahlrohrtribüne im Stadion am Donnerstag grünes Licht für ihren Einsatz erhalten hat, hat die SV Elversberg binnen zwei Stunden weitere 3000 Karten für die Begegnung verkauft. Sie erwartet eine Rekordkulisse von über 11 000 Menschen. Oliver Stolz vom Hauptamt der Stadtverwaltung geht davon aus, dass der meiste Verkehr zum Derby über die Mittelstadt fließen wird. Vom Bahnhof aus gibt es wie immer bei den SVE-Heimspielen Sonderbusse. Die Verwaltung werde mit Mitarbeitern vor Ort sein und dabei auch Autofahrer informieren. Stolz: „Wir stellen die Parkplätze am Rathaus als kostenlose P&R-Plätze zur Verfügung.“