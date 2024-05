Sport- und Volksfest in St. Ingbert Seit 100 Jahren wird an Pfingsten im Betzental gefeiert

Doch nicht nur sportlich wird auf der Sportanlage im Betzental etwas geboten, auch musikalisch gibt es „etwas auf die Ohren“. Freitags, 18. Mai, werden die beiden Lokalgrößen Marc Wartenphul und Florian Milz alias „Flomarct“ zum Mitsingen animieren. Am Sonntagmorgen sorgen wie in einen bayrischen Biergarten zum Frühschoppen die „Laabtaler“ für Stimmung. Der Sonntagabend ist für die bekannte St. Ingberter Band „Bad News from Toni“ mit Pop- und Rock-Hits aus den letzten drei Jahrzehnten reserviert. Es gibt auch ein großer kulinarisches Angebot: neben den bekannten „Betzentalsteaks“ sowie Kaffee und Kuchen gibt es am Sonntag und Montag „Lewwaknepp mit Kraut.“