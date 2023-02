Zwischen Popcorn und Süßigkeiten gibt es viel Tanz und „Alleh Hopp“ : Närrisches Treiben auf den Rentrischer Straßen

Die „Schermscha“ verbreiten gute Laune auf den Straßen. Foto: Isabelle Schmitt

St Ingbert Tolle Stimmung herrschte am Montagnachmittag beim traditionellen Faasenachtsumzug./inklusive Besucher-Rekord(?)

Von Isabelle Schmitt

Foto: Isabelle Schmitt 13 Bilder Auch in Rentrisch waren am Rosenmontag die Narren los

Endlich ist die Straßenfastnacht auch wieder zurück in Rentrisch. Schon bevor sich der Faasenachtsumzug am Rosenmontag in Bewegung setzte, war die Stimmung der Narren und Faasebooze im Ort prächtig. Lange vor dem eigentlichen Startschuss um 14.11 Uhr, war die Kreuzung Neuweiler Weg/ Am Spellenstein Richtung Untere Kaiserstraße schon voll mit Zuschauern und Fastnacht-Fans. „Hier kennt jeder jeden, das macht Rentrisch aus“, sagt Anwohner Thomas Schelting. Am Waschbrunnen und rund herum auf der Grünfläche tummelten sich kleine Prinzessinnen und Matrosen, Zauberer und Engelchen saßen zusammen im Gras, vernaschten bereits die ersten Süßigkeiten und genossen die warmen Sonnenstrahlen. Unter ihnen: der 31-Jährige Torben Lammers mit seiner kleinen Tochter Hella.

Mit Pauken und Trompeten in den Rosenmontag

Bei guten Wetter und einer noch besseren Stimmung startet der Faasenachtsumzug am Rosenmontag in Rentrisch. Foto: Isabelle Schmitt

Beide als Hexen verkleidet. „Ja, was tut man nicht alles, um die Wünsche der Tochter zu erfüllen“, erklärt er seine Kostüm-Wahl. Die Vierjährige lernt die Rentrischer Fastnacht in diesem Jahr das erste Mal so richtig kennen. „Alle ihre Kindergartenfreunde kennen das Spektakel durch die lange Pause auch noch nicht, daher wird hier heute Premiere gefeiert“, sagt Lammers. Die Sehnsucht nach den bunten Wagen, den Fastnachts-Gutzjer und der ausgelassenen Stimmung teilen nicht nur die Zuschauer. Auch den Vereinen und Narren merkt man an, dass sie ihre fünfte Jahreszeit vermisst haben. Als der Umzug mit lauter Musik und Paukenschlägen in der Kurve erscheint, kann man es in den Gesichtern ablesen: die Freude ist groß, dass sie wieder gemeinsam über die Straßen marschieren. Angeführt wurde die Parade vom Fanfarenzug, – kostümiert als Giraffe, Elefant und co – der zu Beginn direkt ordentlich Stimmung machte.

Backmäuse in Schürzen und mit Kinderwagen unterwegs

Der „RCV-die Holzhauer“ bilden den krönenden Abschluss des Faasenachtsumzuges in Rentrisch. Foto: Isabelle Schmitt

Gleich darauf folgte die Tagesmutter-Stelle „Süße Backmäuse“ aus Scheidt. Ganz nach dem Motto gekleidet, mit Mäuseohren auf dem Kopf, aufgemalten Schnurrbarthaaren im Gesicht und einer Backschürze um die Hüfte marschierten die Backmäuse mit Kinderwagen und Tragetüchern in der Menge mit. Mit lautem „Alleh Hopp“ fuhr der Wagen des „KV Alleh Hopp Spiesen“ an den Zuschauern vorbei, inklusive des Kinderprinzenpaares dass bei dem guten Wetter mit offenem Autodach der Menge zujubelte. Rund herum wurden Süßigkeiten, Popcorn und Bonbons geworfen, die durch die eifrigen Sucher jedoch nicht lange auf den Gehwegen liegen blieben. „Hexen an Bord“ war die Inschrift, die über dem Wagen der „Spieser-Feierhexen“ thronte. Und dass sie feiern können, bewiesen sie in Rentrisch einmal mehr: Große und kleine Hexen mit bunten Perücken und wilden Spinnennetzen im Gesicht sangen zu der Musik und warfen ihre Fastnachts-Gutzjer den Faasebooze zu. „Wir sind gekommen, um zu feiern – bis in die Nacht, wenn es sein muss“, ruft eine der Hexen den Zuschauern zu.

Anschließende Party im Kulturhaus

Neben Totenkostümen, tanzenden Törtchen und Kuchen und einer Parade von Schokoladenriegeln, die den Kindern am Rand Süßigkeiten in die Hände drückten, wurde zum Ende hin mit den „Schermscha“ und den vorbei marschierenden Gardemariechen noch einmal für ordentlich Stimmung gesorgt. Den Schluss machte der bunt geschmückte Wagen des „RCV-die Holzhauer“.Nach etwa 1,5 Stunden näherte sich der Faasenachtsumzug der Zielgeraden. Wer anschließend Lust hatte, konnte sich der Party im Kulturhaus anschließen – bei der Stimmung, die die Rentrischer an den Tag gelegt hatten, waren das wohl noch einige.



(bel)