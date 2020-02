St. Ingbert Beim Umzug der Karnevalisten durch die Innenstadt herrschte am Sonntag tolle Stimmung. 44 Gruppen animierten zum Mitmachen.

Von allen Seiten laufen Menschen in grellen Jogginganzügen und bunten Ponchos, mit Hippiefrisuren, als Pinguine oder gleich als komplette Bärenfamilie in die Stadt. Tausende säumen die Gehwege von St. Ingbert in froher Erwartung, was denn da gleich anrollen wird. 44 Wagen sind es am Sonntagmittag, die ganze Horden von Kinderaugen zum Leuchten bringen. Sie bahnen sich beim Fastnachtsumzug den Weg vom Innovationspark am Beckerturm quer durch die Fußgängerzone bis zum Ausgang der Innenstadt. Da bollern die Bässe quer durch die Gassen. Partyhits schallen von den Wagen herunter, die feiernden Faasendbooze am Wegesrand singen begeistert mit. Die Jüngeren springen auf die Straße, sammeln die Bonbons und das Popcorn, das hundertfach von den Zugteilnehmern in die Menge geschleudert wird.