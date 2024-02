Polizei musste nach Umzug in St. Ingbert anrücken Bauhof-Mitarbeiter beim Aufräumen nach Fastnacht bepöbelt: „Respektlosigkeit wird immer schlimmer“

Tausende bei den Fastnachtsumzügen feiernde Besucherinnen und Besucher hinterließen auch in diesem Jahr auf den Straßen der Stadt ihre Spuren. Jede Menge Verpackungen, Flaschen, Gläser, Becher (oft zerstört und in Resten) blieben nach dem bunten Treiben auf Straßen und Bürgersteigen zurück. Und trotzdem waren etwa in St. Ingbert-Mitte schon am Abend nach dem Fastnachtsumzug am Sonntag in der Kaiserstraße und selbst in der Fußgängerzone fast alle unliebsamen Hinterlassenschaften weggeräumt.