Beste Stimmung in Rohrbach : Bei der Kappensitzung von „Da wolle ma emol“ tobte die Halle

Die Akteure der KG „Dann wolle ma emol“ Rohrbach beim Vereinstanz bei der Kappensitzung in der St. Ingberter Stadthalle. Foto: Jörg Martin​

Rohrbach Man ahnte es am Samstagabend schon beim Betreten der Stadthalle: Diese Kappensitzung der KG „Dann wolle ma emol“ Rohrbach könnte etwas Besonderes werden. Und das fing schon bei den Kostümen an, die die Besucher der ausverkauften Narrhalla trugen: Eines war schöner als das andere zum Motto „Ritterland in Narrenhand“.