Bislang fast 3,5 Millionen Euro ausgegeben : „Betongold" für die Wohlfahrtspflege

Elf Seniorenwohnungen gibt es im „Bläsehaus“ in der Kaiserstraße in St. Ingbert. Neun davon sind derzeit vermietet. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Ein millionenschwerer Neubau der St. Ingberter Bläse-Stiftung macht Sorgen. Die Stadt musste mit einem Kredit helfen. Nach internen Unterlagen wurden technische Mängel und Defizite im Brandschutz festgestellt.

Die vor zehn Jahren von dem vermögenden St. Ingberter Bürger Erich Ferdinand Bläse gegründete Stiftung für Wohlfahrtspflege steht offenbar weiter unter keinem guten Stern. Nach den Turbulenzen um den früheren Stiftungsvorstand und Ex-Oberbürgermeister Georg Jung (56, CDU), der unter anderem wegen eines in eigener Sache ursprünglich auf Stiftungskosten in Auftrag gegebenen Rechtsgutachtens wegen Untreue verurteilt wurde, und nach einer nicht rechtskräftigen Entscheidung des Verwaltungsgerichtes sein Ruhegehalt verlieren soll, sorgen jetzt Investitionen in so genanntes „Betongold“ für Spekulationen.

Damit rückt auch Jungs Nachfolger im Amt des Oberbürgermeisters (OB) und an der Spitze der Stiftung, Hans Wagner (parteilos, 62) in den Blickpunkt. Er verlor 2019 die Urwahl gegen den jetzt amtierenden Rathauschef Ulli Meyer (CDU, 46). Laut Stiftungssatzung ist der OB qua Amt automatisch Vorsitzender der „Bläse-Stiftung“. Meyer und sein Stiftungsvorstand gelobten zum Amtsantritt Transparenz und veranlassten eine Zwischenbilanz samt Kassensturz. Der Blick in die Bücher war durchaus ernüchternd. Die flüssigen Mittel der Stiftung, die einst Millionen auf den Konten hatte, sind fast komplett aufgebraucht, das Stiftungskapital von 100 000 Euro ist für einen Kredit bei einer Bank als Sicherheit geparkt.

Wagner hatte als Stiftungsvorstand von seinem Vorgänger Jung eine Immobilie in der St. Ingberter Kaiserstraße übernommen und an dieser Stelle in das Neubauprojekt „Bläsehaus“ investiert. Elf Wohnungen für Senioren entstanden, neun davon sind derzeit vermietet, bringen eine Jahresmiete von rund 50 000 Euro in die Stiftungskasse. Die Baukosten für das ehrgeizige Vorhaben scheinen aber Baumanager Wagner und seinem Vertrauten, dem früheren Stiftungsgeschäftsführer, aus dem Ruder gelaufen zu sein. In einem „Sachstandsbericht“ der Stadtverwaltung für den Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates ist aktuell von 3,4 Millionen Euro und einem großen „X“ zu lesen. Ursprünglich gingen die Stiftungsverantwortlichen 2015 in einer „groben Vorplanung“ von 1,13 Millionen Euro aus, ein Jahr später nach genehmigter Entwurfsplanung von 2,2 Millionen Euro, 2017 von rund drei Millionen Euro. In dem Bericht an die Ratsmitglieder, der unserer Zeitung vorliegt, ist festgehalten: „Es war gemäß Auskunft der Stiftungsaufsicht abgestimmt, dass die Stiftung ein Gebäude errichten darf. Die nun erreichte Preissteigerung sei mit der Stiftungsaufsicht nicht abgestimmt.“ Die Stiftungsaufsicht ist im Saarland im Innenministerium angesiedelt.

Die Stiftung hat unter neuer Regie den St. Ingberter Rechtsanwalt Matthias Bayer eingeschaltet, nachdem Baumängel bekannt wurden und sich weiterer Finanzbedarf abzeichnete. Zwischenzeitlich hat die Stadt mit einem Überbrückungsdarlehen von 100 000 Euro aus der Pat-

sche geholfen. Bayer analysierte die Finanzen der Stiftung. Wegen möglicher Insolvenzgefahr gibt er Entwarnung: „Die finanziellen Verhältnisse sind aktuell im Gleichgewicht!“ Monatlich werde ein kleiner Einnahmeüberschuss erzielt. Nach seiner Darstellung sind fast 3,5 Millionen Euro in den Neubau geflossen. Mit dem städtischen Darlehen konnten offene Rechnungen über 60 000 Euro bezahlt werden. Ein Schlussstrich kann aber unter das Projekt noch nicht gezogen werden, denn Teile der Außenanlage warten auf ihre Vollendung, und es stehen noch weitere Kosten ins Haus.

So teilte ein Ingenieurbüro für Bautechnik, das an dem Projekt für altengerechtes Wohnen mitwirkte, in einer Stellungnahme mit, es seien technische Defizite bekannt, „welche auf eindringlichen Wunsch“ der Bauherren (Wagner und sein Geschäftsführer) „nicht nach unserer Zufriedenstellung, nicht nach unserem Anspruch und auch nicht den allgemeinen üblichen Standards ausgeführt werden sollten“. So sei beispielsweise eine empfohlene Brandmeldeanlage in dem Haus „aufgrund wirtschaftlicher Bedenken der Bauherrenschaft“ nicht eingebaut worden. Die damaligen Baumanager der Stiftung waren angeblich der Auffassung, dass „nicht vernetzte Baumarkt-Rauchmelder“ ausreichen. Darum wollten sie sich, so ist notiert, selbst kümmern. Aus wirtschaftlichen Gründen seien auch für die Duschen Unterputz-Armaturen mit Temperaturbegrenzer abgelehnt worden, ebenso ein vorgeschlagenes Notrufsystem in den Duschräumen und Brandschutzschalter.

Zwischenzeitlich hat der neue Stiftungsvorstand die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder, die offenbar nicht eingebaut waren, installieren lassen. Zudem wurde beschlossen, so steht es in den Sitzungsunterlagen, eine „bauliche Überprüfung des Gebäudes vornehmen zu lassen“. In enger Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht soll geklärt werden, ob es „weitere bauliche Mängel oder Abweichungen von der Baugenehmigung gibt, die behoben werden müssen“.

Ex-OB und Ex-Stiftungschef Wagner sieht derweil bei dem „Bläse-Haus“ alles „im grünen Bereich“. Es handele sich um ein „solide gebautes, nachhaltiges Gebäude, das in 100 Jahren immer noch Ertrag“ abwerfe. Das Stiftungsvermögen sei in „Betongold“ bestens investiert. Zur Kostensteigerung meint Wagner, man habe – wie andere als Bauherrn auch – angesichts der Konjunktur und steigender Preise in den sauren Apfel beißen müssen, und die Fertigstellung der Außenanlage „gehört momentan nicht zu dem Projekt“. Eine Brandmeldeanlage war aus seiner Sicht nicht notwendig, weil „gesetzlich nicht vorgeschrieben“. Ganz normale Rauchmelder sollten installiert werden. Dies habe er aber nie kontrolliert. Grundsätzlich gibt sich der Ex-Stiftungschef verwundert darüber, was jetzt als Mangel dargestellt werde.