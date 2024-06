Spende zum Jubiläum einer Tankstelle Geldspende für Rohrbachs Kindergärten

So kamen insgesamt 2700 Euro zusammen. Für jeden der drei Kindergärten überreichte Recktenwald nun einen Scheck von jeweils 900 Euro. Pfarrer Alexander Klein kam in Begleitung der Kita-Leiterin Petra Simon-Fritz aus dem Kindergarten in der Jugendheimstraße, Tobias Kobrich vertrat die Kita der Lebenshilfe in der Jahnstraße, und Jeannette Bauer die städtische Kita in der Detzelstraße. Noch-Ortsvorsteher Roland Weber dankte Recktenwald dafür, dass „ohne de Horst“ so mancher Rohrbacher Fahranfänger sich in den vergangenen Jahrzehnten sein Auto kaum hätte leisten können.