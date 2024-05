Parteien vor der Kommunalwahlen Streben nach Sozialpakt 2.0 und verbesserter Infrastruktur

In einer Gesellschaft, die stetig älter wird, im Trend schrumpft, Fachkräftemangel spürbar ist, Leerstände sichtbar sind, sei es wichtig, die Stadtentwicklung aus den Kernen zu denken und das Thema Aufenthaltsqualität in den Vordergrund zu stellen. Das Innenstadt-Carrée in St. Ingbert-Mitte brauche nach aller Vorplanung in den nächsten fünf Jahren sichtbare Veränderung. Diese gelte für Verkehr und Verkehrsführung, aber auch für die Verkehrsgeschwindigkeit, die in der Innenstadt langsamer werden müsse, dafür aber fließenden Verkehr ermögliche und wo möglich auf die Ampel verzichte. Auch das Flair der Fußgängerzone müsse wieder hergestellt werden: „Optisch und verkehrlich genügt sie nicht mehr modernen Ansprüchen“.