Koalition im Stadtrat St. Ingbert : Roland Körner: Den Grünen fehlt der Stolz auf das Erreichte

Roland Körner, Fraktionsvorsitzender Familien-Partei im Stadtrat. Foto: Jörg Jacobi Foto: Jörg Jacobi

St. Ingbert Familien-Partei ist von Äußerungen des Koalitionspartners im St. Ingberter Stadtrat überrascht.

Der Auftrag aus der letzten Kommunalwahl war nach Auffassung der Familien-Partei, einfach den Job zu erledigen, für den der Wähler zur Wahl ging. „Wir glaubten verstanden zu haben, dass die Politik in unserer Stadt aufhören solle zu streiten und endlich wieder Projekte realisieren solle“, schreibt Roland Körner, Fraktionsvorsitzender der Familien-Partei im Stadtrat, in einer Pressemitteilung. Das Ziel, Projekte ohne politischen Streit umzusetzen, sei unter den Koalitionspartnern von CDU, Grüne, Familien-Partei auch verabredet gewesen, danach werde gehandelt und gearbeitet. Umso überraschter zeigt sich die Familien-Partei über die jüngste Verlautbarung der St. Ingberter Grünen in Sachen „Stillstand in der Stadt“ (wir berichteten). Vielleicht hätten die Kollegen nur ihrer Landeslinie und den umliegenden Gemeinden folgen wollen, vermutet Körner. „Wir empfehlen den Kollegen aber dringend auf die Entwicklung in der Stadt auch mit Stolz auf das Erreichte zu blicken.“

Auch die Familien-Partei würde gerne in Sachen Nachhaltigkeit noch einen Zahn zulegen. Auf Initiative der Familien-Partei sei die Erarbeitung einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht geworden. „Aber Kommunalpolitik ist weder Landes- noch Bundespolitik. Den Kommunen fehlt es schon seit langem an finanzieller Ausstattung, um all ihre Aufgaben auch wirklich gerecht werden zu können,“ so Körner.

Unter den Gegebenheiten sei St. Ingbert aber auf einem guten Weg. Da sei die Fokussierung auf den IT-Standort St. Ingbert. Die Stichworte abat+ und CISPA mit all ihrer für die Zukunft der Stadt wahnsinnig wichtigen Bedeutung sollte jeder kennen. Früh in der Ratsperiode sei ein Radverkehrskonzept verabschiedet worden, das sukzessive in die Umsetzung komme (gerade auch mit Blick auf Gelder im neuen Haushalt). In Sachen Starkregenereignisse sei reagiert und im Rahmen der Möglichkeiten kurz- und mittelfristig erreichbare Vorsorge geleistet worden. Ganz aktuell sichtbar: die Baumaßnahme am alten Hallenbad. Ein Hotel (auch wichtig für Tourismus-Perspektiven) und Wohnraum werde entstehen. Hier sei es genau so richtig gewesen, mit dem Partner so umzugehen, wie es die Politik und die Verwaltung getan hätten.

Auf dem Sektor der Bildung und Familie, der der Familien-Partei besonders am Herzen liege, seien die Groß- und Millionenprojekte Ludwigschule, FGTS Südschule, FGTS Albert-Weisgerber-Schule in vollem Gange. Um mehr Qualität in die FGTS zu bringen, sei der Träger gewechselt worden. „In die Kitas wurde und wird ebenso weiter investiert“, so Körner. Stichpunkte: Oberwürzbach, Rohrbach, Kita St. Konrad. Und das Feld der Spielplätze habe seit rund fünf Jahren den Stellenwert, den es verdiene. Die Musikschule werde nun in naher Zukunft endlich in die ehemalige JVA ziehen. Um dann auch die Entwicklung anzuschieben, brauche es vertriebliche Mittel, die es geben werde.