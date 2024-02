Kampfsport Wieso sich bei Familie Sorce alles ums Kämpfen dreht

Monika Sorce und ihr Ehemann Alessandro sind begeisterte Kampfsportler. Das Paar aus St. Ingbert erhielt für sein jahrzehntelanges Engagement schon allerlei Auszeichnungen. So wurde die 41-jährige Monika Sorce in die „Hall of Fame“ der „World All Fight System Organization (AFSO)“ und der „World Thai Kickboxing Association (WTKA)“ aufgenommen. Die AFSO ist der weltweite Dachverband für Kampfsport-, Selbstverteidigungs-, Präventations- sowie Kampfkunst-Verbände und -Organisationen. In die WTKA werden Athleten, Trainingsstätten sowie Vereine aus verschiedenen Kampfsportarten aufgenommen, um ihnen möglichst vielfältige sportliche Betätigungsfelder zu bieten. Der 44 Jahre alte Alessandro Sorce ist mit der höchsten Auszeichnung der AFSO geehrt worden. Sie nennt sich „No Politic just Sports Award“.