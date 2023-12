Fairer Handel in St. Ingbert Fairer Handel neben der Wiesentalschule

Bei einem Besuch in dem gemütlich warmen Kiosk begrüßten Beate Ruffing, Fair-Trade-Beauftragte des Saarpfalz-Kreises, Julia Roos, zuständig für den Fair-Trade-Bereich bei der St. Ingberter Stadtverwaltung, und Marius Neu vom Gebäudemanagement den Gründer des Saarländisch-Philippinischen Freundeskreises, Franz-Josef Berwanger. „Viele Jahre habe ich meine Waren und Heißgetränke auf dem Wochenmarkt angeboten. Nun bin ich froh, dass ich über die Wintermonate hier in den Kiosk ziehen konnte und nicht mehr in der Kälte stehen muss“, freute sich der rüstige Ehrenamtler. Außer Heißgetränken und Lebensmittel findet man auch nette, kleine Geschenkideen, seien es Honigseifen, kleine Handarbeiten oder auch aufwändig gearbeitete Schnitzereien. Zum Abschied wünschten Beate Ruffing und Julia Roos gutes Gelingen und weiterhin viel Erfolg. Sie dankten ganz herzlich für sein unermüdliches Engagement zum Wohle der Ärmsten dieser Welt.