Feuerwehreinsätze : Insassen überstehen Überschlag eines Autos leicht verletzt

Rohrbach Ein Autofahrer hat sich am späten Donnerstagabend auf der Landstraße 241 zwischen Rohrbach und Spiesen, in Höhe des Glashütter Weihers, mit seinem Peugeot überschlagen. Um 23.15 Uhr wurde Die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach wurde um 23.15 Uhr zu dem Unfall alarmiert.

Die Feuerwehr hat zudem von einem weiteren Einsatz berichtet: So ist in der Nacht zum Freitag gegen 1.50 Uhr die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert mit den Löschbezirken Rohrbach, St. Ingbert-Mitte und Hassel nach Rohrbach in die Alte Schulstraße ausgerückt. Dort hatte ein Rauchwarnmelder in einem Haus den Alarmton ausgelöst. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zum Gebäude, wo sie auch auf den Bewohner trafen. Eine Ursache für den ausgelösten Melder konnte nicht festgestellt werden.