Polizei sucht Zeugen : Massive Palisadenmauer wird vom Fahrzeug gerammt

St. Ingbert eine Palisadenmauer vor einem Wohnhaus in der Peter-Eich-Straße in St. Ingbert ist zwischen Montagabend, 10. August, und Dienstagvormittag, 11. August, beschädigt worden. Der Schaden an insgesamt drei massiven Palisaden wurde nach Angaben der Polizei vermutlich durch ein Fahrzeug verursacht.