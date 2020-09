Kurioser Unfall : Doppeltes Pech für Radfahrer

St. Ingbert Ein Fahrradfahrer hatte am Dienstag, 8. September, in der Eichendorffstraße, in St. Ingbert einen kuriosen Verkehrsunfall, in den er zwar unverschuldet geraten war, aber dennoch eine Strafanzeige kassierte.

Der 17-jährige Fahrer eines E-Bikes (genauer eines Pedelecs) fuhr hinter dem 18-jährigen Fahrradfahrer, welcher nach links in die Annastraße einbiegen wollte. Dies erkannte der Fahrer des Pedelecs zu spät, kollidierte mit dem Radfahrer und rutschte gegen zwei geparkte Motorräder, wovon eines gegen ein weiteres geparktes Auto fiel.