Polizei sucht Zeugen : Dieb stiehlt ein schwarzes Mountainbike in Rentrisch

Rentrisch In St. Ingbert ist erneut ein Fahrrad gestohlen worden, diesmal im Stadtteil Rentrisch. Nach Angaben der Polizei wurde am Donnerstag, 6. August, in der Zeit zwischen 20.30 und 20.40 Uhr von einer bislang unbekannten Person ein schwarzes Herren-Mountainbike entwendet, das neben einem Wohnhaus in der Unteren Kaiserstraße abgestellt war.