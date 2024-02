Verkehrswende im Saarpfalz-Kreis Von Homburg nach Saarbrücken: Einige Hürden auf dem Rad-Expressweg

Auf Homburger Gebiet läge nur ein sehr kleiner Teil dieses Radwegs, nämlich im Bereich der Saarbrücker Straße (L 119) ab Höhe des Alten Zollbahnhofs von Kirkel-Limbach kommend bis in die Innenstadt. Klein: „Dies sind aktuell weniger als zwei Kilometer vom Zollbahnhof bis zum Rathaus. Auf diesem Abschnitt ist ein asphaltierter Radweg am Rand der Landstraße weitgehend vorhanden, so dass sich der bauliche Aufwand in Homburg in Grenzen halten würde.“ Mit Blick in die Zukunft gleichermaßen wie in die Vergangenheit müsse ein Kaiserradweg bis nach Kaiserslautern führen, so der Mann vom Rathaus: „Dann käme viel mehr auf uns zu.“