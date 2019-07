Aus dem Polizeibericht : Fahrer gefährdet den Verkehr gleich mehrfach

St. Ingbert Zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen kam es am Montag gegen 15 Uhr in St. Ingbert, als der Fahrer eines grauen Suzuki Gran Vitara mehrere Male bei Gegenverkehr auf die Gegenfahrbahn geriet, mehrere Ampeln bei Rotlicht überfuhr sowie falsch in eine Einbahnstraße einfuhr.

Die Vorfälle ereigneten sich nach polizeilichen Angaben im Bereich Kaiserstraße, Kohlenstraße, am alten Hallenbad. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Er kämpfte mit gesundheitlichen Problemen.