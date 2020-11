Nach sexuellem Übergriff auf Seniorin in St. Ingbert : Polizei fertigt Phantombild des mutmaßlichen Täters an

Polizei fertigt Phantombild des mutmaßlichen Täters an

Nach sexuellem Übergriff auf Seniorin in St. Ingbert

St. Ingbert Im Bereich des St. Ingberter Friedhofs kommt es immer wieder zu sexuellen Belästigungen. Die Opfer sind Frauen im Seniorenalter. Jetzt gibt es ein Phantombild des mutmaßlichen Täters.

Auf dem Alten Friedhof in St. Ingbert ist eine 81-jährige Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der Täter habe die Frau von hinten umklammert und sich an sie gepresst, wie sie der Polizei mitteilite. Die Tat ereignete sich bereits am 17. Juli dieses Jahres (wir berichteten).