Handball Vom Wasserballer zum „Zwei-Wege-Spieler“

Bei vier ausstehenden Spielen ist Handball-Saarlandligist HC St. Ingbert-Hassel noch mittendrin im Kampf um den Meistertitel. Damit das so bleibt, sind Siege quasi Pflicht – der erste davon soll an diesem Samstag um 19 Uhr in der Rohrbachhalle gegen den Drittletzten Black Bulls Alsweiler eingefahren werden.