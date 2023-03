Auf 36 Kilometern Verkehrsclub Saar will Expressradweg zwischen Homburg und Saarbrücken

Den Ausbau von Radwegen bemüht die Politik gerne, wenn sie Umweltfreundlichkeit unter Beweis stellen möchte. Brauchbare lange Verbindungen ohne Unterbrechungen und Gefahrenpotenzial für den Alltagsradler sind aber auch in der Biosphäre Bliesgau bislang eine Wunschvorstellung. Der Landesverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) hat am Samstag in Rohrbach getagt und dabei einen weitreichenden Vorschlag präsentiert: Einen Expressradweg von Homburg über St. Ingbert nach Saarbrücken. Entlang der historischen Kaiserstraße soll der führen, weshalb der VCD auch vom Kaiserradweg spricht. Immerhin auf 36 Kilometern möchte der Verkehrsclub damit eine Achse ausbauen, wie sie in der Region einmalig wäre.