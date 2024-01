Spende vom Krankenpflegeverein Experimentierwagen für die Kita St. Konrad

Große Freude herrschte in der Kita St. Konrad in St. Ingbert, als ein vom katholischen Krankenpflegeverein St. Elisabeth St. Ingbert-Mitte gesponserter Experimentierwagen geliefert wurde. Mit ihm steht den Kindern eine Forscherstation zur Verfügung, mit der sie in den verschiedensten Bereichen des Alltags naturwissenschaftliche und mathematische Grunderfahrungen greifbar machen können. Der Förderverein der Kita St. Konrad finanzierte die Utensilien des Experimentierwagens wie Leuchttische, Mikroskop, Waagen und Seilzüge. „Wir wollen Interesse und Neugier bei den Kindern – und zwar bei Jungen und Mädchen gleichermaßen – spielerisch wecken“, war Tillman Stock, Mitglied im Förderverein, wichtig.