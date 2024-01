Neue Darts-Sparte beim TV St. Ingbert Auf den Spuren von „Gaga“ und Co.

Die Darts-WM ist Geschichte: In einem englischen Finale krönte sich am 3. Januar in London Luke Humphries zum Weltmeister. Im Duell zweier Namensvetter bezwang er den erst 16 Jahre alten WM-Debütanten Luke Littler, der in der Szene als „Wunderkind“ gilt und auf dem Weg ins Endspiel im Achtelfinale den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld ausgeschaltet hatte. Mit dem 56-jährigen Niederländer, einer Ikone im aufstrebenden Darts-Sport, hat Ulrich Neubauer sogar schon in einer Mannschaft zusammengespielt. In den 80er Jahren gehörte van Barneveld eine Saison lang zur Mannschaft des 1. DC Mönchengladbach, wo der 57 Jahre alte Neubauer in seiner Heimatstadt mit dem Pfeilwerfen anfing. „Er hatte damals schon diese lockere Spielweise, die ihn noch immer auszeichnet. Bei ihm sieht alles so einfach aus“, schwärmt Neubauer.