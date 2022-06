Wiedersehen am Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert : Als für Schüler das Leben noch nicht so kompliziert war

Zehn frühere Schüler des Leibniz-Gymnasiums St. Ingbert feierten „50 Jahre Abitur“. Der heutige Schulleiter Erik Brill (Dritter von rechts) führte sie durchs Gebäude; links im Bild Oberbürgermeister Ulli Meyer. Foto: Jörg Martin

St. Ingbert Zehn frühere Gymnasiasten feierten am Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert ihr „Goldenes Abitur“.

„Schule hat sich gewandelt“, gab Erik Brill am Donnerstagnachmittag in einem Klassensaal des Leibniz-Gymnasiums mehrfach zu bedenken. Der Direktor hielt jedoch an Christi Himmelfahrt keinen Unterricht. Vielmehr stellte er die Schule in ihrer heutigen Situation dar und somit indirekt einen Vergleich zu früher her. Die Zuhörer waren auch keine aktuellen Schüler, sondern zehn Herren, die einen besonderen Tag feierten: 50 Jahre Abitur. Und das auf den Tag genau.

„Auf dem Zeugnis steht der 26. Mai 1972“, berichtete Albert Hettrich sichtlich stolz gegenüber unserer Zeitung. Der frühere Staatssekretär im Wirtschaftsministerium hatte das Klassentreffen, wie bereits das vorherige 2017, organisiert. 1972 war die Schule noch das staatliche Realgymnasium und nur den männlichen Schülern vorbehalten. Mädchen kamen erst später hinzu. Zudem gab es noch Klassen und keine Kurse. Von gut 160 Schülern beim Start in Klasse 5 blieben drei Klassen mit jeweils rund 20 übrig, die das Abitur machten. Die 13 (O I) a/g hatte 19 Schüler, die das Reifezeugnis erhielten.

Zwei von ihnen, Fritz Betz und Gerd Merath, sind bereits gestorben. Sieben waren am Treffen verhindert. Die anderen Herren schwelgten beim Treffen anlässlich das „Goldenen Abiturs“ in Erinnerungen. Etwa beim Rundgang mit Schulleiter Brill. „Hier war vorher der Kartenraum drin“, meinte ein Ex-Schüler. Vieles habe sich aber verändert. Auch das Schulgebäude ist moderner geworden. Im Kunstsaal, wo damals die Abi-Prüfung stattfand, kamen Erinnerungen hoch. Stefan Müller, mittlerweile selbst Musiklehrer, ließ es sich nicht nehmen, seinen ehemaligen Mitschülern im Musiksaal eine Eigenkomposition auf dem Klavier vorzuspielen.

Für einen von ihnen war es in den Jahren vorher bereits eine besondere Situation: Gerhard Graf. Der Leibniz-Absolvent konnte sich von der Schule nicht trennen und wurde auch nach seinem Studium dort Lehrer für Physik, Mathematik und Informatik. Selbst im Referendariat war er in der Koelle-Karmann-Straße. „Man könnte auch ‚Leibniz forever‘ sagen“, gibt der Pädagoge, seit 2018 im Ruhestand, lachend zu. Am Anfang sei es schon etwas eigenartig gewesen, dass seine früheren Lehrer nun seine Kollegen waren. Doch er habe sich schnell daran gewöhnt. Auch daran, dass er nun die Kinder der Menschen unterrichtete, die ihm selbst einiges fürs Leben beigebracht hatten.

„Damals war das Leben als Schüler einfacher. Es war mehr reglementiert. Heute ist alles komplizierter“, blickt Albert Hettrich zurück. Es sei eine ganz andere Zeit gewesen. Das fing schon damit an, dass man eine Aufnahmeprüfung in Deutsch und Mathematik machen musste. Und der Geist von 1968 wehte auch nicht nur durch die Flure des ehrwürdigen Baus. Die Schule sei damals in der Krise gewesen, meinte einer der Herren. Man fand sich oft in der Kneipe wieder. Dort sei diskutiert worden und das oft um der Diskussion willen. Im März 1972 gingen gar rund 600 Schüler während des Unterrichts auf die Straße, um auf die Situation des Raummangels und des erforderlichen Neubaus im Schmelzerwald hinzuweisen.

Die Runde trifft sich regelmäßig. Und dann kommen Besonderheiten wie die Erinnerung an eine Klassenfahrt ins französische Arles zutage. In die Provence-Stadt sei man mit einer anderen Klasse gefahren. Daraus entstanden schließlich sogar drei Ehen, die heute noch Bestand haben“, erinnert sich Organisator Hettrich. Damit nicht genug: Vor 15 Jahren reiste man erneut nach Arles; und in genau das gleiche Hotel wie damals. Und da die Klasse so rührig ist, wird sie das Ganze in diesem Herbst wiederholen. Den Zusammenhalt verdankt man Klassenlehrer Helmut „Pitt“ Niederländer. Er habe sich sehr um die Klasse gekümmert.