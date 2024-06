Euro 2024 Für Public Viewing müssen St. Ingberter fahren

Info

An diesem Freitag, 14. Juni, geht es los: Das Eröffnungsspiel wird in München stattfinden. Deutschland ist als Gastgeber gesetzt, und der erste Gegner ist Schottland. Anstoß ist am Freitag, 14. Juni, um 21 Uhr. Das Finale findet einen Monat später am 14. Juli um 21 Uhr in Berlin statt. Auf das Vorrundenspiel gegen Schottland folgen ein Spiel gegen Ungarn am Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr in Stuttgart und ein Spiel gegen die Schweiz am Sonntag, 21. Juni, um 21 Uhr in Frankfurt.



Weitere Austragungsorte sind Berlin, Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Köln.