Reihe „Best of 2021“ : Esra Limbacher zitierte einen St. Ingberter Unternehmer im Bundestag – was er zu sagen hat

Der Abgeordnete Esra Limbacher bei seiner Jungfernrede im Deutschen Bundestag. Foto: Bundestag

St Ingbert Es war die erste Rede von Esra Limbacher im Bundestag. Der SPD-Politiker zitierte darin den Unternehmer Nico Ganster aus St. Ingbert. Was dahinter steckte.

Der direktgewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Homburg, Esra Limbacher (SPD), hat in seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag dem Einzelhandel seine Unterstützung zugesichert. In einer aktuellen Stunde zum Thema „Umsatzeinbußen durch 2G- Regelungen in Gastronomie und Einzelhandel“ bedankte sich Limbacher bei den Einzelhändlern und Einzelhändlerinnen dafür, die Regeln trotz aller Kurzfristigkeit und zusätzlicher Arbeitsbelastung flächendeckend gut umgesetzt zu haben.

Hinweis: Dieser Artikel stammt aus dem Dezember 2021 und wurde im zurückliegenden Jahr von vielen Nutzerinnen und Nutzern gerne gelesen. Wir haben uns daher entschieden, ihn zwischen den Jahren noch einmal zu präsentieren.

Er sei sich im Klaren darüber, wie schwierig die Situation wieder ist, und wie Umsatzeinbußen insbesondere in der Vorweihnachtszeit das Geschäft vermiesen. Man wolle aber niemanden damit alleine lassen. Limbacher merkte an: „Wir wissen aber auch, wie hart es für den Einzelhandel ist. Deswegen sorgen wir in der Koalition dafür, dass die Überbrückungshilfen weiter fließen. Wir lassen den Einzelhandel nicht im Stich, und wir lassen alle anderen Betroffenen nicht im Stich.“ Insgesamt seien seit Beginn der Pandemie bereits über 59 Milliarden Euro in Deutschland für Hilfen ausgegeben worden. Das sei europaweit spitze, so Limbacher weiter.

Brief von Nico Ganster

Für einen außergewöhnlichen Moment sorgte Limbacher anschließend, als er aus einem Brief von Nico Ganster vom Verein Handel und Gewerbe in St. Ingbert zitierte: „Wir sehen gravierende Veränderungen in den Fußgängerzonen unserer Städte. Den Appell, Kontakte zu vermeiden, spüren wir jeden Tag: weniger Besucher, geringere Frequenz. Die Fußgängerzonen verlieren ihre Bedeutung als soziales und kommunikatives Zentrum.“ Das dürfte nach Einschätzung des Bundestagsabgeordneten wohl das erste Mal gewesen sein, dass ein St. Ingberter Verein im Bundestag zitiert wurde und so Erwähnung gefunden hat.

Zum Schluss warb Limbacher dafür, die Weihnachtseinkäufe in den Innenstädten zu erledigen, um so die Gewerbetreibenden vor Ort zu unterstützen. „Gerade jetzt müssen wir feststellen: Immer mehr Menschen machen sich nicht mehr auf den Weg, um im Einzelhandel vor Ort einzukaufen. Auch durch die Infektionsschutz-Maßnahmen während der Covid-19-Pandemie wird immer mehr online bei großen Händlern eingekauft. Die Folgen, auch für die Geschäfte, sind enorm. Das vielfältige gastronomische Angebot macht doch unsere Innenstädte und Ortszentren zu Orten der Begegnung und damit attraktiv für viele Menschen. Es liegt an uns allein, den Charakter unserer Innenstädte und Ortszentren zu erhalten.“