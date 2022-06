Leibniz-Gymnasium St. Ingbert : Ein etwas anderer Politikunterricht

St. Ingbert Der SPD-Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher war zu Gast am St. Ingberter Leibniz-Gymnasium.

Im Rahmen der deutschlandweiten Europa-Projektwoche hat der der saarpfälzische Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher (SPD) auch an das Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert besucht. Marianne Jungblut, Lehrerin für Politik und Englisch, hatte den Besuch für die Klassenstufe 10 organisiert. Man wollte miteinander über Europa ins Gespräch kommen.

Nach der Begrüßung durch den Schulleiter Erik Brill erzählte Esra Limbacher zunächst etwas über seine Person und seinen politischen Werdegang. Seit Oktober 2021 sitzt er als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Homburg im Bundestag. Limbacher hat Jura studiert, unter anderem auch in England. Und schon war man mitten im Thema Europa. Ganz anschaulich wurden die Vorteile der europäischen Union im Hinblick auf Reisen, Arbeiten und Studieren deutlich – sie ist ein Projekt für die Menschen, so Limbacher, der nicht nur Fragen beantwortete, sondern auch selbst stellte. Und für jede richtige Antwort oder auch für eine klug gestellte Frage gab es eine „Belohnung“ in Form einer kleinen Ausgabe des Grundgesetzes.

So entwickelte sich in eineinhalb Stunden ein reges Gespräch zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie dem MdB. Vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine bis zu den aktuellen Energiepreisen oder auch der Legalisierung von Cannabis gab es eine ganze Reihe von Themen, zu denen die Schülerinnen und Schüler Fragen stellten. Die Zuhörer der Diskussion merkte dabei sehr wohl, dass nicht nur vorbereitete Fragen abgelesen wurden, sondern dass die Schülerinnen und Schüler sich offensichtlich durchaus sehr viele eigene Gedanken gemacht hatten und auch einiges an Wissen mitbrachten. Auch durch den Ausfall des Mikrofones ließ man sich nicht aufhalten. Mit der Frage, ob ein europäischer Bundesstaat eine gute Idee sei, endete ein interessanter, etwas anderer Politikunterricht.