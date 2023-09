Homburg/St Ingbert/Blieskastel/Neunkirchen Erweiterungs-Gegner bringen sich in Stellung

„Geradezu eine Frechheit gegenüber unserer Stadt ist es, dass die SGD unter Bezugnahme auf das Ecostra-Gutachten öffentlich in den Raum stellt, die umliegenden Städte hätten Fehler in der Planung gemacht. Belege suche man im raumordnerischen Entscheid der SGD vergeblich. Nur in einem früheren Ecostra-Papier von 2021, war unter anderem eine Schwächung der Innenstadt durch den neuen Globus-Markt aufgeführt worden. Das sieht Aumann allerdings auch ganz anders. Decathlon oder Globus zählten zu den Ansiedlungen in der Innenstadt beziehungsweise der seien innenstadtnah erfolgt, um gerade den Kernbereich Neunkirchens zu stärken. Abgesehen von Nahversorgern sei sonst in den letzten zehn Jahren nur ein Geschäft für Pferdezubehör außerhalb der Innenstadt erlaubt worden. Dahin könne man seine Pferde mitbringen. Aumann: „Niemand würde ein solches Geschäft in einer Innenstadt ansiedeln.“