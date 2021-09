Nach einjähriger Corona-Pause : Erster verkaufsoffener Sonntag in St. Ingbert für dieses Jahr

St. Ingbert Morgen haben die Geschäfte in St. Ingbert zum ersten Mal seit einem Jahr wieder sonntags geöffnet. Pandemiebeding konnte lange kein verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Was Sie zum Einkaufen an diesem Wochenende wissen müssen.

Lange gab es kaum verkaufsoffene Sonntage im Saarland – wegen der Corona-Pandemie zu gefährlich. Nachdem Saarbrücken letzte Woche den Anfang machte, zieht jetzt St. Ingbert nach: Morgen findet der erste von drei geplanten verkaufsoffenen Sonntagen in St. Ingbert statt.

Von 13 bis 18 Uhr sind Geschäfte in der Innenstadt geöffnet am ersten verkaufsoffenen Sonntag in St. Ingbert für das Jahr 2021. Das teilt das Stadtmarketing St. Ingbert mit. Wer beim Shopping eine Pause und eine Stärkung braucht, kann in einem der Restaurants oder Cafés einkehren, die ebenfalls geöffnet haben.

Auch am verkaufsoffenen Sonntag gelten immer noch die Corona-Bestimmungen des Landes. Das heißt: Maske mitbringen! Ein Nachweis über einen negativen Test, eine Impfung oder eine Genesung ist in den Geschäften nicht notwendig. In der Innengastronomie gilt aber immer noch die 3G-Regel.