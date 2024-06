Einmal Meister, einmal Letzter Die paradoxe Saison der SG Hassel

Bei den Fußballern der SG Hassel gab es in der abgelaufenen Spielzeit Licht und Schatten. Hinter den Verbandsliga-Kickern liegt keine gute Saison: Nach zwei Aufstiegen in Serie waren die Hasseler im Kampf um den angestrebten Klassenverbleib letztlich chancenlos und stiegen mit gerade einmal 13 Punkten sowie einem Torverhältnis von 40:111 als abgeschlagener Tabellenletzter wieder in die Landesliga Ost ab.