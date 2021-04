Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert : Erste Mai-Andacht in St. Franziskus

St Ingbert Die St. Ingberter Pfarrei Heiliger Ingobertus lädt zum Start der Maiandachten am Samstag, 1. Mai, um 17 Uhr in die Kirche St. Franziskus ein. Pandemie-bedingt ist es in diesem Jahr noch nicht möglich, den Gottesdienst an der Grotte im Garten des Fidelishauses zu feiern.

Die feierliche Andacht wird gestaltet von Diakon Holger Weberbauer. Die Orgel spielt Michael Abel.