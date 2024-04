Friedenslabor in St. Ingbert Infos und Werbung für Frieden und Umwelt

„Ist Ihnen aufgefallen, dass in den Nachrichten immer nur um Krieg geht?“, fragte Jan Durk Tuinier. Der Niederländer von der Stiftung Friedenserziehung hat das Konzept der Wanderausstellung erstellt und definierte am Samstag den Friedensbegriff. Unterstützung fand Pädagogin Bacher bei der Stadt St. Ingbert, dem Rotary- und dem Lions-Club sowie beim Seniorenbeirat St. Ingbert. „Eva, du bist die Frau dieses Projektes in St. Ingbert,“ lobte etwa Dirk Bauer, Präsident des St. Ingberter Rotary-Clubs, das Engagement. Seine Vereinigung stellte Spenden für die Finanzierung zur Verfügung. Die Rotarier haben eine Kooperation mit dem Seniorenbeirat, der Lernpatenschaften für die Schulen betreut. Da lag es nahe, dass dessen Vorsitzender Hans Bur sich darum kümmerte, dass an den Vormittagen Helfer an der Ausstellung ihren Dienst tun können. „Es geht darum, junge Menschen aktiv für den Frieden zu begeistern und sich um die Erde zu kümmern“, brachte Nadine Backes (CDU), St. Ingberts Bürgermeisterin, die Botschaft auf den Punkt.