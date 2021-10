Martin-Luther-Kirche St. Ingbert : Erntedank-Andacht speziell für Kinder und ihre Familien

In der Martin-Luther-Kirche wird Erntedank gefeiert. Foto: dpa/Friso Gentsch

St Ingbert „Go(o)d time – 30 Minuten mit Gott“, unter diesem Namen startet ein neues Angebot der Martin-Luther-Kirche in St. Ingbert. Ein Team der Kirchengemeinde lädt für Freitag, 8. Oktober, um 17 Uhr Kinder und ihre Familien ein, gemeinsam Erntedank zu feiern.

Mitmachen, Mitsingen und Miterleben, wie an einem Apfelbaum durch Sonne, Wind und Regen Äpfel wachsen, so lautet die Themenbeschreibung der Andacht.

Diese Erntedank-Andacht ist der Beginn der neuen Veranstaltungsreihe an der Martin-Luther-Kirche. Jeweils am zweiten Freitag des Monats lädt die Kirchengemeinde zu Andachten mit unterschiedlichen Schwerpunkten oder auch zu musikalischen Atempausen ein. Immer wieder anders, immer wieder neu – nur der Termin, der zweite Freitag im Monat, 17 Uhr, steht fest. Anregungen und Wünsche für künftige Themen an: gemeindebuero.stingbert.nord@evkirchepfalz.de.