Stadt St. Ingbert erstattet Anzeige : Ein Zeuge beobachtet die Beschädigung der Schranke

Die Schranke in der Hobelsstraße wurde erneut beschädigt. Foto: Andreas Menges

St. Ingbert Am Montag, 21. Dezember, gegen 17 Uhr gab es wieder eine Sachbeschädigung an der Schranke in der Hobelsstraße. Wie ein Zeuge der Stadt St. Ingbert mitteilte, hatte diesmal ein Paketfahrer die Absperrung mit Gewalt zu öffnen versucht.