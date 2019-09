Feuerwehr-Einsatz : Erneut brannten Papiertonnen in der Südstraße

Zwei Feuerwehrleute dämmten unter Atemschutz das Feuer in den Papiercontainern ein. Foto: Markus Zintel

St. Ingbert Am Freitagmorgen (6. September) haben wiederholten Mal mehrere Altpapier-Tonnen auf dem Parkplatz vor der Viktoria-Sportanlage in der Südstraße in St. Ingbert gebrannt. Um 5.54 Uhr musste die Feuerwehr mit dem Löschfahrzeug ausrücken.

