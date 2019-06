Festo : Technik für die „kleinen Leuchtkäfer“

Rohrbach Das Festo-Lernzentrum hatte Besuch von der Rohrbacher Lebenshilfe-Kita Regenbogen.

Kinder und Technik – macht das Sinn? Ist das nicht zu gefährlich? Haben die Kinder überhaupt Interesse an Technik? Ja, es macht Sinn. Nein, es ist nicht zu gefährlich, jedenfalls nicht, wenn gewisse Regeln beachtet werden, und ja, natürlich haben Kinder Interesse an Technik. Nachweisbar wird das jedes Jahr durch das Programm „Erlebnis Technik – die kleinen Leuchtkäfer“, das vom Festo-Lernzentrum gemeinsam mit der Kindertagesstätte Regenbogen der Lebenshilfe durchgeführt wird. Ein Jahr lang machen die Vorschulkinder unter Anleitung Experimente mit Luft, Wasser, Magnetismus und anderem. Susanne Tussing, die die „Wolkenschulkinder“ in der Kita anleitet, ist es wichtig, dass die Mädchen und Jungen nicht einfach ein Programm durchlaufen. Vielmehr werden diese aufgefordert, sich einzubringen, Ideen zu kreieren, und natürlich die Frage aller Fragen zu stellen: Warum? Hintergrund des Programms ist die Einschätzung von Alfred Ermers, des Leiters des Festo Lernzentrums, dass eine Schieflage bestehe bei der Berufswahl und dem Anspruch der Gesellschaft zum heutigem und künftigem Entwicklungsstand der Technik. Junge Menschen entscheiden sich in der Berufsfindungsphase häufig deshalb an technischen Berufen vorbei, weil sie nie die Chance hatten, diese auch nur annähernd kennenzulernen.