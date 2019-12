SV Rohrbach : Der SV Rohrbach will Ruhe bewahren

Rohrbach Erich Lanzer wurde auf der Jahreshauptversammlung des Vereins zum Ehrenmitglied ernannt.

Fußball-Verbandsligist SV Rohrbach hat auf seiner Jahreshauptversammlung Bilanz gezogen und verdiente Mitglieder geehrt. Der Vorsitzende Patrick Bettinger betonte, dass die Zielsetzung, sparsam zu wirtschaften, auf die eigene Jugend setzen und sich im aktiven Bereich wieder auf eigene Spieler zu konzentrieren, richtig gewesen sei. Durch gute Vereinsarbeit und seriöses Auftreten nach außen sowie die ruhige und gute Zusammenarbeit innerhalb des Vereins habe der SV seine Mitgliederzahl in den letzten beiden Jahren auf 528 steigern können. Bettinger teilte auch mit, dass man mit der Stadtverwaltung St. Ingbert in Verbindung stehe, damit im Sportheim Renovierungen und Erneuerungen (Umkleidekabinen, Dach) weiterhin durchgeführt werden können. Bettinger richtete auch einen Appell an die Mitglieder des Vereins, im Blick auf die sportliche Situation Ruhe zu bewahren. Der SV Rohrbach sei innerhalb weniger Jahre von der Landesliga in die Saarlandliga aufgestiegen. Die Spieler seien aber immer, mit wenigen Ausnahmen, noch die Gleichen geblieben. Im Verein sei klar, wenn man sich von einem Sponsor abhängig mache, könne das unter Umständen den Verein in den Ruin führen. Dies wolle niemand. Im Bericht des Spielausschussvorsitzenden Renzo Ortoleva stand die momentane Zeit und Zukunft bei den Aktiven im Mittelpunkt. Ortoleva gab bekannt, dass er am Ende der Saison aus privaten und gesundheitlichen Gründen seine Ämter als Abteilungsleiter Fußball, Betreuer und Pressesprecher niederlegen werde .