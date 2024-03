Bläse-Stiftung St. Ingbert Junge Wissenschaftler werden gefördert

Der Stifter Erich Ferdinand Bläse wurde 1913 in St. Ingbert geboren, seine Familie betrieb seit 1881 in St. Ingbert einen Einzelhandel. Der junge Bläse legte 1932 sein Abitur ab und musste in den Krieg ziehen. 1953 übernahm er das elterliche Geschäft, das er allerdings 1960 schloss. Als Geschäftsmann war Bläse weiterhin in unterschiedlichen Städten tätig, blieb seiner Heimatstadt aber immer verbunden. 1990 gründete er in Darmstadt die Erich F. Bläse-Stiftung für Forschung und Wissenschaft. Eine zweite Stiftung unter seinem Namen, die Erich-Ferdinand-Bläse-Stiftung für Wohlfahrtspflege, ist sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich von der Wissenschafts- und Forschungsstiftung vollständig unabhängig. Der Stifter verstarb im Jahr 2010 und wurde auf dem Waldfriedhof in St. Ingbert beigesetzt.