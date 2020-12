Stadtrat St. Ingbert : In St. Ingbert wird ab 2021 die Hundesteuer erhöht

In St. Ingbert wird ab 2021 die Hundesteuer erhöht

St. Ingbert Eine neue Hundesteuer-Satzung hat der St. Ingberter Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Hiernach wurde ab dem kommenden Jahr eine jährliche Hundesteuer von 84 Euro, 114 Euro für den zweiten Hund sowie 156 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund festgesetzt.

Steuerpflichtig ist im Übrigen der Hundehalter. Als solcher gilt, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seines Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt aufgenommen hat. Hundehalter ist aber auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. Steuerfrei bleiben hingegen Hunde ausschließlich zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken, also zur Einkommenserzielung, gehalten werden. Jagdhunde sind hiervon aber ausgeschlossen. Hundehalter sind verpflichtet, einen Hund nach der Aufnahme oder – wenn „der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen“ ist – innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, unter Angabe der Rasse anzumelden.