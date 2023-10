Taizé-Gottesdienst in St. Ingbert Gottesdienst

Der nächste Gottesdienst „Für Dich“ findet am Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr in der Engelbertskirche (Fußgängerzone) statt. Er wird als „Singo!“ gestaltet mit modernen Liedern aus dem Jungen Gotteslob. Als musikalischer Leiter konnte wieder der Spezialist für Neues Geistliches Lied Horst Christill aus Landau gewonnen werden. Christill bietet ab 17 Uhr in der Kirche ein offenes Singen zum Kennenlernen der Lieder an, die anschließend im Gottesdienst gesungen werden. Liturgie und Predigt wird Pfarrer Daniel Zamilski übernehmen. Liederbücher sind in ausreichender Stückzahl vorhanden.