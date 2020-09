Ortsrat St. Ingbert-Mitte : Ortsrat will einen neuen Platz für die Wohnmobil-Station

Exklusiv St. Ingbert Der Ortsrat St. Ingbert-Mitte hat sich auf Antrag von Ortsvorsteherin Irene Kaiser (CDU) und der SPD-Ortsratsfraktion mit der Entsorgungsstation für Wohnmobile am „blau“ befasst. Kaiser machte deutlich, dass die Beschwerden der Anwohner in jüngster Zeit stark zugenommen hätten (die SZ berichtete).

Die SPD-Fraktion sprach von Geruchsbelästigungen und forderte die Verwaltung auf, die Lage an der Station zu überprüfen, die Anwohner zu kontaktieren und in einen Lösungsvorschlag einzubinden sowie die Verlegung der Station auf dem Parkplatz zu prüfen.

Die Ortsvorsteherin wies zudem darauf hin, dass es am 19. August einen Ortstermin mit den Anwohnern gegeben habe. Dabei habe man verschiedene Lösungsmöglichkeiten überprüft. Melanie Fritsch von der Abteilung Tourismus in der Stadtverwaltung teilte in der Sitzung mit, dass man zwischenzeitlich den Wasserdurchfluss der Anlage erhöht und die Klappe mit Noppen gedämmt habe. Sie merkte ferner an, dass der Bau der Anlage 2007 gefördert worden sei und bei einer Verlegung vor Ende 2022 eventuell Teile der Zuschüsse zurückgezahlt werden müssten. Der Ortsrat beauftragte die Verwaltung diese Kosten und auch die Kosten für einen Neubau zu ermitteln und dafür einen anderen Standort zu suchen.