Bei der Ingobertus-Messe 2023 Experten geben praktische Tipps zu Heizungen und Energieversorgung

Die Vorträge verschiedener Referenten werden am Samstag, 30. September, und am Sonntag, 1. Oktober, jeweils von 13 bis 17 Uhr in der Altenbegegnungsstätte der Stadthalle angeboten. Jetzt haben die Messe-Veranstalter auch mitgeteilt, wer im Einzelnen dafür sorgen wird, das Energieforum zu einer Plattform zu machen, um das Bewusstsein für nachhaltige Energiepraktiken zu fördern und die Weichen für eine umweltfreundliche und zukunftsfähige Energieversorgung zu stellen.