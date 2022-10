In der Stadtbücherei St. Ingbert : Der Lesesommer sorgte für viel Freude

Eine Menge Spaß hatten St. Ingberter Kinder im Lesesommer der Stadtbücherei. Ortsvorsteherin Irene Kaiser überreicht an die eifrigsten Leserinnen und Leser Urkunden. Foto: Peter Gaschott

St Ingbert Viele St. Ingberter Kinder fanden den unterhaltsamen Zugang zum Buch und konnten auch noch kurze Bewertungen abgeben.

Von Peter Gaschott

In den Sommerferien ist eine gute Zeit zum Lesen. Das fand auch die St. Ingberter Stadtbücherei. Sie sorgte mit der Teilnahme am Programm „Lesesommer“ dafür, dass viele Kinder den Zugang zum Buch fanden. Aus dem breiten Programm der städtischen Bibliothek liehen sich die Kinder Bücher aus, die sie interessierten. Sie lasen, und sie gaben Kurzbewertungen zu den gelesenen Büchern ab. Lesetipps also für andere Kinder. In der Stadtbücherei fand nun die Abschlussveranstaltung des diesjährigen Lesesommers statt.

„Caldera – die Wächter des Dschungels“ ist der Titel eines Buches, das sich eine Elfjährige in der Stadtbücherei für den Lesesommer ausgesucht hat. Es war eine gute Wahl, mit Einschränkungen. Denn das namentlich nicht genannte Mädchen gab eine Bewertung ab über das Buch, in dem es um eine böse Ameisenkönigin geht: „Eine tolle Story. Aber leider im Präsens geschrieben, was mich beim Lesen unglaublich gestört hat.“ Die Lesetipps der Lesesommer-Teilnehmer lesen sich unterhaltsamer als manche erwachsene Buchbesprechung. Schließlich merkt man, dass die jungen Leserinnen und Leser eine Menge Freude bei ihren Buchbegegnungen hatten. Diese Freude kam auch rüber, als in der Stadtbücherei die Abschlussveranstaltung auf dem Programm stand. Ortsvorsteherin Irene Kaiser erzählte, dass auch sie sich so richtig pudelwohl in der Stadtbücherei fühlt, wenn sie sich mit Lieblingslektüre in eine der gemütlichen Leseecken zurückzieht. In Vertretung des Oberbürgermeisters hatte sie Urkunden für die eifrigsten der Sommer-Leser mitgebracht. Und Margret Junk von der Stadtbücherei fasste zusammen, dass 46 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren teilnahmen, 21 Jungen, 25 Mädchen. Um eine Urkunde über die Teilnahme zu erhalten, mussten mindestens drei Bücher gelesen werden, und zu jedem Buch musste ein kleiner Buchtipp abgegeben werden. Den absoluten Rekord als Viel-Leserin erlas sich Livia Neis. Sie brachte es auf 39 Bücher und gab ebenso viele Bewertungen ab.