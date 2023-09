Test bei Europäischer Mobilitätswoche in St. Ingbert Bringbert klingelte nur einziges Mal

Das wichtigste Detail soll aber nicht verschwiegen werden. Für wen und wohin wurde denn was mit dem Lastenrad geliefert? Hütter: „Ein Buchpaket wurde am Dienstag für die Buchhandlung Friedrich in die Römerstraße in St. Ingbert-Mitte ausgeliefert“. Die Buchhandlung habe es allerdings ohnehin wohl etwas leichter gehabt als Sport Rech, Früchte Schaum und Best Dekoration & Papier, die ihren Kunden ebenfalls einen Lieferdienst mit dem Bringbert angeboten hatten. „Bei Friedrich war man für einen Fahrradlieferdienst von Anfang an Feuer und Flamme, weil man dort die entsprechenden Kundengespräche und -wünsche kennt. Haben Sie dieses Buch vorrätig? Wann kann ich es erhalten?“ Mit Bringbert habe das am Dienstag schneller funktioniert als mit Amazon, sagt der Professor.